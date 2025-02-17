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فون دير لايين تدعو أوروبا إلى تعزيز دفاعها

من اليمين إلى اليسار: فون دير لايين والرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا
18 فبراير 2025 00:36

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الدول الأوروبية إلى تعزيز دفاعها.
وكتبت فون دير لايين، على منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي، أن "أوروبا تتحمل بالكامل حصتها من المساعدة العسكرية لأوكرانيا. وفي الوقت نفسه، نحتاج إلى تعزيز الدفاع في أوروبا".
وعقب الاجتماع الطارئ الذي عقده القادة الأوروبيون الاثنين في باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، وهي وزيرة سابقة للدفاع في ألمانيا، إن اللقاء "جدد التأكيد" على أن أوكرانيا "تستحق السلام عبر القوة، سلاما يحترم استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها".
كانت فون دير لايين حذّرت، على منصة "إكس" قبل بدء الاجتماع، حذّرت من أن أمن أوروبا عند "نقطة تحول".
وأضافت "نعم، يتعلق الأمر بأوكرانيا، لكنه يتعلق بنا أيضا. نحن بحاجة إلى التحلي بعقلية تدرك مدى إلحاح الوضع. نحتاج إلى زيادة في الدفاع. نحتاج إلى كلا الأمرين فورا".
وبحث اجتماع الاثنين الدور الذي يمكن أن تلعبه أوروبا في المفاوضات المحتملة بين الولايات المتحدة وروسيا من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الأوكرانية التي انطلقت في فبراير 2022.

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المصدر: وكالات
أورسولا فون دير لايين
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