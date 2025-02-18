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ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات ولاية كنتاكي الأميركية

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات ولاية كنتاكي الأميركية
18 فبراير 2025 08:02

قال حاكم ولاية كنتاكي الأميركية آندي بشير إن عدد وفيات الفيضانات في الولاية ارتفع إلى 11 الاثنين، مرجحاً زيادتها مجدداً مع وصول عاصفة ثلجية قد تعرض جهود الإغاثة للخطر.

ونفذت فرق البحث أكثر من 1000 مهمة إنقاذ في أعقاب السيول التي أثرت على كل كنتاكي تقريباً والعديد من الولايات المحيطة يوم السبت.
وقال بشير إن مئات الأشخاص نزحوا وظل أكثر من 14 ألف منزل وشركة بدون كهرباء و17 ألف منزل آخر بدون مياه.

ونشرت السلطات الحرس الوطني في كنتاكي بمساعدة أطقم طيران من إنديانا وتنيسي. كما شاركت فرق بحث وإنقاذ اتحادية من أوهايو وإنديانا وتنيسي.



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المصدر: وكالات
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