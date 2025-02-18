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واشنطن: استمرار المساعدات للبنان وجيشه

واشنطن: استمرار المساعدات للبنان وجيشه
19 فبراير 2025 02:02

بيروت (وكالات) 

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أبلغت السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي باستمرار المساعدات الأميركية للبنان، لا سيما للجيش اللبناني. واستقبل الوزير رجي، أمس، السفيرة جونسون التي أبلغته باستمرار المساعدات الأميركية للبنان لا سيما للجيش اللبناني، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين.
وشكر الوزير رجي الولايات المتحدة، مشدداً على أهمية الدعم الأميركي لتعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية. 
في سياق آخر، ذكرت الحكومة اللبنانية في البيان الوزاري الذي وافقت عليه الليلة الماضية أنها ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وأنها تعمل على معالجة التعثر المالي والمديونية العامة.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تريد دولة فعالة بإدارتها العامة ومؤسساتها، مما يستدعي إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية محدثة، مضيفاً أن الحكومة ستعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية، كما ستحظى الودائع بأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين.

واشنطن
الولايات المتحدة
الجيش اللبناني
المساعدات الأميركية
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