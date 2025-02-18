الفاتيكان يكشف عن الحالة الصحية للبابا فرنسيس

يعاني البابا فرنسيس (88 عاماً) من التهاب رئوي ثنائي وما زال وضعه السريري «معقداً»، بحسب ما أعلن الفاتيكان الثلاثاء في نشرة طبية جديدة، في اليوم الخامس من دخوله المستشفى.

وقال الفاتيكان في بيان مساء الثلاثاء «أظهر فحص الصدر الذي خضع له الأب الأقدس بعد ظهر اليوم... وجود التهاب رئوي ثنائي تطلب علاجاً دوائياً إضافياً. ومع ذلك فإن مزاج البابا فرنسيس جيد».

وأفاد البيان بأن «العدوى المتعددة الميكروبات التي حدثت في سياق تمدد في القصبات الهوائية والتهاب الشعب الهوائية الربو، تطلبت استخدام علاج بالمضادات الحيوية القائمة على الكورتيزون، وجعلت العلاج أكثر تعقيداً».

وأضاف أن «الفحوص المخبرية وصور الأشعة للصدر والحالة السريرية للأب الأقدس ما زالت تظهر حالة معقدة».

وأدخل البابا فرنسيس الجمعة إلى مستشفى جيميلي في روما لتلقي العلاج من «التهاب متواصل في الشعب الهوائية». وأُلغيت مواعيده حتى نهاية هذا الأسبوع.