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اليونان تحتجز 107 مهاجرين بالقرب من جزيرة كريت

اليونان تحتجز 107 مهاجرين بالقرب من جزيرة كريت
19 فبراير 2025 02:03

أثينا (أ ب)

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قالت السلطات اليونانية، أمس، إنها احتجزت 107 مهاجرين في عمليتين منفصلتين بالقرب من جزيرة كريت، فيما عزا مسؤول الزيادة في عدد الأشخاص الذين يحاولون عبور شرق البحر الأبيض المتوسط إلى الصراعات في الشرق الأوسط. وقال خفر السواحل ومسؤولون من وزارة الشؤون البحرية إن سفينة شحن ساعدت في إنقاذ 42 مهاجراً من قارب كان في محنة تم التخلي عنه ثم تحطم بعد اصطدامه بالصخور. وذكرت قوات خفر السواحل أنها اعترضت سفينة تحمل علم ليبيريا، وكانت قد غادرت من مدينة طبرق الليبية وعلى متنها 42 مهاجراً. وألقت السلطات القبض على اثنين من المحتجزين لاتهامهما بالتهريب. وفي واقعة ثانية، تم العثور على 65 مهاجراً في جزيرة جافدوس جنوب كريت. وقال نائب وزير الشؤون البحرية ستيفانوس جيكاس، أمام البرلمان، إن السلطات تتعامل مع زيادة في الهجرة غير القانونية منذ 2023 وأرجع المسؤولون الحكوميون ذلك إلى الصراعات في الشرق الأوسط. وقال جيكاس إن 47267 شخصاً دخلوا اليونان بطريقة غير شرعية في عام 2024، بينما تم القبض على 625 شخصاً بتهم التهريب.

اليونان
جزيرة كريت
البحر الأبيض المتوسط
خفر السواحل
المهاجرين
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