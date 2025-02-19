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زلزال قوي يضرب سواحل إندونيسيا

زلزال قوي يضرب سواحل إندونيسيا
19 فبراير 2025 08:18

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية عن وقوع زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل إندونيسيا، فجر اليوم الأربعاء.

ووفقاً للهيئة، وقع الزلزال على بعد 148 كيلومتراً جنوب غرب مدينة فاكفاك الإندونيسية، عند خط عرض 3.373 درجة جنوبا وخط طول 131.034 درجة شرقاً وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد حتى الآن تقارير فورية عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية جراء الزلزال.

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وتقع إندونيسيا ضمن حزام النار في المحيط الهادئ، وهو منطقة تشهد نشاطاً زلزالياً وبركانياً مرتفعاً، مما يجعلها عرضة لوقوع الزلازل والهزات الأرضية بشكل متكرر.

المصدر: وكالات
زلزال
إندونيسيا
زلزال إندونيسيا
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