الخميس 20 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

العواصف الشتوية تضرب الساحل الشرقي الأميركي مجدداً

العواصف الشتوية تضرب الساحل الشرقي الأميركي مجدداً
19 فبراير 2025 12:25

تستهدف أحدث سلسلة طويلة من العواصف الشتوية الساحل الشرقي الأميركي مباشرة، مما يهدد بتساقط ثلوج كثيفة وبعض الجليد في عدة ولايات أميركية.

أخبار ذات صلة
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات ولاية كنتاكي الأميركية

وانتشرت عاصفة تسببت في تساقط ثلوج في الغرب الأوسط عبر وادي تينيسي وأوهايو اليوم الأربعاء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إنه من المحتمل تساقط ثلوج يصل ارتفاعها إلى 25 سنتيمتراً على طول الساحل الأطلسي في ولاية فيرجينيا، ومن المتوقع أيضاً تراكم كميات كبيرة من الجليد في شرق ولاية نورث كارولينا.

وأعلن حاكم ولاية نورث كارولينا جوش شتاين حالة الطوارئ أمس الثلاثاء تحسباً لتساقط مزيج من الجليد والثلوج اليوم الأربعاء.

المصدر: وكالات
عواصف
الأمطار الغزيرة
آخر الأخبار
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكي راسموسن
الأخبار العالمية
الدنمارك تدعو أوروبا إلى إعادة التسلح بكثافة
اليوم 21:05
مبابي أم هالاند.. من يكسر رقم رونالدو في «أبطال أوروبا»؟
الرياضة
مبابي أم هالاند.. من يكسر رقم رونالدو في «أبطال أوروبا»؟
اليوم 20:55
محمد بن سلمان
الأخبار العالمية
محمد بن سلمان يجري مباحثات هاتفية مع بوتين
اليوم 20:39
«أبوظبي للأوراق المالية» يدرج صندوقاً للاستثمار في أذون الخزانة الأميركية
اقتصاد
«أبوظبي للأوراق المالية» يدرج صندوقاً للاستثمار في أذون الخزانة الأميركية
اليوم 20:35
«الاقتصاد» تُطلق «المنصة الوطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية»
اقتصاد
«الاقتصاد» تُطلق «المنصة الوطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية»
اليوم 20:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©