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ترامب يشيد بإيلون ماسك

ترامب
19 فبراير 2025 16:45

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيلون ماسك هو ذراعه التنفيذية، مشيدا في مقابلة مشتركة أجرياها مع شبكة فوكس، بحماسة إيلون ماسك لتطبيق المراسيم الرئاسية التي أصدرها منذ عودته الى البيت الأبيض.

وأمضى كل من ترامب وماسك جزءا كبيرا من البودكاست المشترك عبر شبكة "فوكس نيوز" يتبادلان المديح.ووقّع ترامب منذ عودته الى البيت الأبيض، سلسلة أوامر تنفيذية.
وقال ماسك لفوكس نيوز إن "من أكبر مهمات فريق الكفاءة الحكومية التحقق من أن الأوامر التنفيذية الرئاسية يتم تنفيذها بالفعل".
وخلال المقابلة المشتركة، شدد ترامب على أن سياساته، يجب تنفيذها من دون تلكؤ، مشيرا الى أن دور ماسك محوري في الدفع بها قدما.
وشدد على أن ماسك وفريق إدارة الكفاءة الحكومية أصبحا آلية إنفاذ ضمن البيروقراطية الفدرالية، هدفها تطبيق أجندة إدارته من دون أن يعترض عليها أحد، والا يخاطر بفقدان وظيفته.

وبثت المقابلة مع فوكس نيوز بعيد توقيع ترامب أمرا تنفيذيا واسع النطاق يهدف الى توسيع وتعزيز الإشراف المباشر للبيت الأبيض على العديد من الهيئات الفدرالية الناظمة.

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