استهداف برنامج الغواصات الأسترالية العاملة بالطاقة النووية

أفاد رئيس الاستخبارات الوطنية الأسترالية الأربعاء أن جواسيس يستهدفون برنامج الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية في البلاد، محذراً في الوقت ذاته من أعمال قد يقومون بها ضد معارضين أجانب مقيمين في أستراليا.وقال مايك بورجس، في خطاب كشف فيه عن بعض التطورات المرتبطة بتهديدات وطنية، إن الوضع الأمني في أستراليا "يتدهور".

وتريد أستراليا أن تتزود بغواصات هجومية نووية بحلول عام 2040 في إطار التحالف أوكوس الثلاثي الذي شكلته مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بعدما تخلت بشكل مفاجئ عن اتفاق سابق مع فرنسا التي كانت ستزودها بموجبه بمثل هذه الغواصات.

ويشكل هذا البرنامج الاستراتيجي هدفاً جذاباً، بما في ذلك للدول الصديقة، وفقاً للمدير العام لوكالة الأمن القومي الأسترالية.