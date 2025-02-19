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جوجل تدفع 326 مليون يورو لتسوية نزاع مع إيطاليا

جوجل تدفع 326 مليون يورو لتسوية نزاع مع إيطاليا
19 فبراير 2025 18:55

أعلنت النيابة العامة في مدينة ميلانو الإيطالية الأربعاء أن جوجل دفعت 326 مليون يورو لتسوية نزاع مع السلطات الضريبية الإيطالية، وأوصت قاضي التحقيق الأولي بإغلاق القضية.
وكان القضاء الإيطالي يشتبه في أن مجموعة جوجل لم تدفع الضرائب المستحقة خلال الفترة 2015-2019، و«بعد اتفاق، شرعت الشركة في دفع 326 مليون يورو كضرائب وغرامات وفوائد» لإنهاء نزاعها مع السلطات الضريبية، بحسب بيان صادر عن النيابة العامة.
وبحسب الادعاء، فإن «غوغل ايرلند ليمتد»، وهي شركة مسجلة بموجب القانون الايرلندي، «فشلت في تقديم الإقرار السنوي للدخل المكتسب في إيطاليا» خلال هذه الفترة، والمتأتي خصوصا من «بيع مساحات إعلانية»، وفق البيان.
ويسمح الاتفاق الذي توصلت إليه النيابة العامة وجوجل للأخيرة بالامتثال وتجنب المزيد من التحقيقات، رغم أن الكلمة الأخيرة تقع على عاتق قاضي التحقيق الأولي.
فتحت هيئة مراقبة المنافسة الإيطالية تحقيقا في يوليو الماضي ضد جوجل وشركتها الأم ألفابت بشأن إرسال طلب للمستخدمين للموافقة على الارتباط بخدماتها، وهو ما قالت إنه قد يشكل «ممارسة تجارية خادعة وعدوانية».
وكانت الهيئة قد فرضت بالفعل غرامة قدرها 20 مليون يورو على جوجل وآبل في نوفمبر 2021، مقسمة بالتساوي بين الشركتين، بسبب ممارسات «عدوانية» في استخدام بيانات المستهلكين لأغراض تجارية.
وفي مايو 2021، فرضت الهيئة أيضا غرامة قدرها 102 مليون يورو على جوجل بسبب إساءة استغلال الوضع المهيمن.

 

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