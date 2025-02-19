اليمن.. مقتل وإصابة 9 حوثيين بمواجهات مع الجيش في الجوف

عدن (الاتحاد)

أعلن الجيش اليمني أن 4 من عناصر ميليشيات الحوثي قتلوا وأصيب 5 آخرون بجروح في مواجهات عنيفة بمحافظة الجوف شمالي اليمن، ضمن تصعيد عسكري مستمر يهدد الهدنة الأممية الهشة السارية منذ عام 2022.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع اليمني عن مصدر عسكري قوله إن «القوات الحكومية أحبطت محاولة تسلل نفذتها ميليشيات الحوثي في جبهة قناو شرقي بئر المرازيق بمحافظة الجوف».

وأضاف المصدر أن «وحدات الجيش رصدت تحركات عناصر ميليشيات الحوثي بالقرب من مواقعها، وتعاملت معها بحزم بمختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة ما أدى لاندلاع اشتباكات عنيفة استمرت لساعات».

وأشار إلى أن تلك الاشتباكات أسفرت عن مقتل 4 من عناصر ميليشيات الحوثي وإصابة 5 آخرين وتدمير آلية عسكرية تابعة لها.

ولفت إلى أن هذه المواجهات تأتي استمراراً للاعتداءات المتكررة من قبل ميليشيات الحوثي على المواقع العسكرية في الجبهات الشرقية لمحافظة الجوف.