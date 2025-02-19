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المغرب يعلن إحباط مخطط إرهابي

عنصر من قوات مكافحة الإرهاب في المغرب
20 فبراير 2025 01:32

الرباط (الاتحاد)

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أعلن المغرب، أمس، إحباط «مخطط إرهابي بالغ الخطورة» وتوقيفه على إثر ذلك 12 شخصاً في 9 مدن.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان: إنه «على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية من إحباط مخطط إرهابي بالغ الخطورة كان يستهدف المغرب، بتكليف وتحريض مباشر من قيادي بارز في تنظيم داعش بمنطقة الساحل الأفريقي».
وأشارت في البيان إلى «تنفيذ هذه العملية الأمنية بشكل متزامن، في مدن العيون والدار البيضاء وفاس وتامسنا بضواحي الرباط وطنجة وأزمور، وتاونات وجرسيف، وولاد تايمة».
وأوضح أن «العملية الأمنية أسفرت عن توقيف 12 متطرفاً تتراوح أعمارهم ما بين 18 و40 سنة، بايعوا تنظيم داعش الإرهابي وانخرطوا في الإعداد والتنسيق لتنفيذ مشاريع إرهابية خطيرة».
وأشار البيان إلى أن العملية الأمنية نتج عنها «حجز أجسام ناسفة في طور التركيب بمنزل المشتبه فيهم بمنطقة تامسنا، وهي عبارة عن 4 زجاجات غاز معدلة تحتوي على مسامير ومواد كيميائية وموصولة بأنابيب وأسلاك كهربائية متصلة جميعها بأجهزة هواتف محمولة قصد التفجير عن بعد»، بحسب المصدر ذاته.
ووفق البيان «تم العثور أيضاً داخل منزل المشتبه فيهم بمنطقة تامسنا على عبوة مشبوهة، عبارة عن طنجرة ضغط، تحتوي على مسامير ومواد كيميائية تدخل في صناعة المتفجرات، فضلاً عن عدد كبير من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام، ومبلغ مالي، وأكياس عديدة تضم مواد كيميائية مشبوهة».

المغرب
مخطط إرهابي
مكافحة الإرهاب
داعش
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