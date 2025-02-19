لبنان يطلب دعماً أوروبياً لإتمام الانسحاب الإسرائيلي من أراضيه

بيروت (الاتحاد)

طلب وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، دعم الاتحاد الأوروبي لإتمام الانسحاب الإسرائيلي بشكل كامل من الأراضي اللبنانية.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير رجي أمس، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال حيث جرى عرض للأوضاع في جنوب لبنان والمنطقة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين.

وطلب الوزير رجي «دعم ومساندة الاتحاد الأوروبي لكي تنسحب إسرائيل بشكل كامل من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، تطبيقاً لاتفاق وقف الأعمال العدائية ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701».

وبحث الوزير رجي مع السفيرة الأوروبية «في التحضيرات الجارية لمؤتمر بروكسل 9، بشأن النازحين السوريين المزمع عقده في شهر مارس المقبل».

وتمنى رجي على الاتحاد الأوروبي «تعديل مقاربته لقضية النزوح السوري بعد تغير النظام في سوريا»، مجدداً تأكيده «ضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بعد أن تحولوا إلى نازحين اقتصاديين، فانتفت أسباب وجودهم في لبنان، وباتت الظروف في سوريا تسمح بعودتهم، من خلال مساعدتهم على إعادة بناء قراهم ومدنهم والاستثمار في بناها التحتية وخدماتها».

وكان الجيش اللبناني استكمل انتشاره أمس الأول، في بلدات القطاعين الشرقي والأوسط في جنوب لبنان، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها، وبقي الجيش الإسرائيلي في 5 نقاط رئيسة على طول الحدود في جنوب لبنان.