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استئناف حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة

طفلة تتلقى جرعة من شلل الأطفال في غزة
20 فبراير 2025 01:32

غزة (الاتحاد)

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أعلنت كل من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» أمس، استئناف حملة التطعيم ضد فيروس شلل الأطفال خلال الفترة من الـ22 إلى الـ 26 من فبراير الجاري التي تستهدف ما يزيد على 591 ألف طفل دون سن الـ10 وذلك بعد رصد الفيروس في عينات من مياه الصرف الصحي في قطاع غزة ما يؤكد استمرارية انتشاره في البيئة المحيطة. 
وأكدت المنظمتان في بيان مشترك، عدم تسجيل أي حالات جديدة للمرض منذ الحالة المكتشفة لطفل يبلغ من العمر 10 أشهر في أغسطس العام الماضي، محذرتين في المقابل من نتائج التحاليل البيئية التي أجريت في دير البلح وخان يونس خلال ديسمبر ويناير الماضيين والتي أكدت استمرار انتشار الفيروس. 
وأوضحت الصحة العالمية أن السلالة المكتشفة لفيروس شلل الأطفال مؤخراً مرتبطة وراثياً بالفيروس الذي تم رصده في غزة منتصف العام الماضي. 
وأفاد البيان بأن الجولتين السابقتين من التطعيم اللتين تم تنفيذهما في شهري سبتمبر وأكتوبر 2024 أسهمتا في الوصول إلى أكثر من 95 بالمئة من الأطفال المستهدفين إلا أن عدم توفر الممرات الإنسانية الآمنة في بعض المناطق أدى إلى حرمان نحو 7 آلاف طفل من اللقاح خاصة في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون خلال الجولة الثانية من التطعيم. 
كما أعلنتا في البيان عن برمجة حملة أخرى من التطعيم في شهر أبريل المقبل وذلك بهدف سد الفجوات المناعية ومنع تفشي المرض من خلال الوصول إلى جميع الأطفال بمن فيهم من لم يحصلوا على الجرعات السابقة. 
وأكد البيان أن لقاح شلل الأطفال آمن تماماً وأنه لا يوجد حد أقصى لعدد الجرعات التي يمكن أن يتلقاها الطفل حيث تمنح كل جرعة حماية إضافية، مشدداً على ضرورة استمرار جهود التطعيم لاحتواء تفشي الفيروس خاصة مع تزايد الحركة السكانية بين مختلف المناطق في القطاع.

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