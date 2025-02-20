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الصين تطلق مجموعة حوسبة ذكية تحت المياه

الصين تطلق مجموعة حوسبة ذكية تحت المياه
20 فبراير 2025 11:33

أعلنت الصين عن تفعيل مجموعة حوسبة ذكية رائدة تحت المياه قبالة ساحل مقاطعة هاينان أقصى جنوب البلاد، ما يمثل قفزة كبيرة في مجال الحوسبة عالية الأداء المستدامة.


وتم نشر نموذج بيانات جديد على قاع البحر قبالة ساحل لينغشوي بالمقاطعة صباح أول أمس الثلاثاء، وأسس النموذج اتصالا بمركز البيانات المقام تحت المياه، والذي أطلق أول مرة في عام 2023، لإنشاء مجموعة لمركز الحوسبة الذكية.

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ويمكن للمنشأة التي تم تركيبها حديثا استيعاب أكثر من 400 خادم عالي الأداء، ما يعني توفير طاقة حوسبة تعادل 30 ألف جهاز كومبيوتر للألعاب الراقية، ومعالجة حسابات عام كامل لحاسوب عادي في ثانية واحدة فقط.

يذكر أن المجموعة تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب معالجة ضخمة للبيانات، ويمكنها مساعدة الذكاء الاصطناعي في تطبيق "ديب سيك" على التعامل مع 7000 استفسار في الثانية، فيما يستخدم النظام مياه البحر كمبرد طبيعي، ما يقلل بشكل ملحوظ استهلاك الطاقة مقارنة مع المراكز الأرضية.

وبدأ مشروع مركز البيانات تحت المياه في هاينان، وهو أول مشروع تجاري من نوعه في العالم، عملياته بالقرب من لينغشوي رسميا في نهاية مارس 2023، وهو لا يقوم بتخزين البيانات فحسب، بل يعمل أيضا "كحاسوب فائق" تحت المياه قادر على معالجة أكثر من 4 ملايين صورة عالية الوضوح في غضون 30 ثانية، أي ما يعادل التشغيل المتزامن لـ60 ألف حاسوب تقليدي.

المصدر: وام
الصين
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