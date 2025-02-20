المبعوث الأميركي إلى أوكرانيا يجري محادثات في كييف

قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، اليوم الخميس، إنه ناقش مع المبعوث الأميركي إلى بلاده كيث كيلوج، خلال زيارته لأوكرانيا، سبل تحقيق سلام عادل ودائم.

تأتي زيارة كيلوج إلى كييف بعد أن أجرت الولايات المتحدة محادثات ثنائية مع روسيا حيال الملف الأوكراني.

وقال سيبيها، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "أكدت رغبة أوكرانيا في تحقيق السلام من خلال القوة ورؤيتنا للخطوات اللازمة".

ووصل كيلوج إلى العاصمة الأوكرانية، أمس الأربعاء، وقال إنه "سيجلس وينصت" في إطار مهمته إلى هناك. وكرر سيبها أن أمن أوكرانيا والأمن عبر الأطلسي "أمران لا ينفصلان".

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع كيلوج اليوم الخميس. والتقى المبعوث بالفعل مع قائد الجيش ورئيس المخابرات.