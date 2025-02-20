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كوت ديفوار تتسلم آخر قاعدة عسكرية فرنسية على أرضها

وزير الدفاع الفرنسي ونظيره الإيفواري خلال تسليم آخر قاعدة عسكرية فرنسية
20 فبراير 2025 19:20

تسلمت كوت ديفوار رسميا، اليوم الخميس، آخر قاعدة عسكرية فرنسية بها مع رحيل غالبية القوات الفرنسية من عدد من الدول فى منطقة غرب أفريقيا.
جاء في بيان مشترك لوزير القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان لوكورنو، مع تينيه براهيما وتارا وزير الدفاع الإيفوارى، إن نحو 80 جنديا فرنسيا سوف يبقون فى البلاد لتقديم الاستشارات والتدريب لأفراد الجيش الإيفواري.

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  • جنود فرنسيون خلال تسليم آخر قاعدة عسكرية فرنسية في كوت ديفوار
    جنود فرنسيون خلال تسليم آخر قاعدة عسكرية فرنسية في كوت ديفوار

وقال لوكورنو إن "العالم يتغير، ويتغير بسرعة، ومن الواضح أن علاقاتنا الدفاعية عليها أن تتغير وأن تقوم على أساس استغلال فرص المستقبل بشكل أكبر في مواجهة واقع التهديدات التى يواجهها عالم معقد فيما يتعلق بالأمن، وليس على أساس علاقات دفاعية مستوحاة من الماضي".
وأضاف لوكورنو "إن فرنسا تعكف على تحويل وجودها، فرنسا لن تختفي".
وانسحبت القوات الفرنسية من النيجر وبوركينا فاسو ومالي وتشاد التي كانت تربطها بفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، علاقات عسكرية منذ عقود.

المصدر: آ ف ب
كوت ديفوار
قوات فرنسية
قاعدة عسكرية
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