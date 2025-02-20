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الفاتيكان ينشر بيانا بشأن صحة البابا فرنسيس

طواقم صحفية أمام مستشفى جيميلي في روما حيث يعالج البابا فرنسيس
20 فبراير 2025 21:28

نشر الفاتيكان، اليوم الخميس، بيانا بشأن الحالة الصحية للبابا فرنسيس الذي يواصل علاجه في مستشفى في العاصمة الإيطالية روما.
وقال الفاتيكان إن الحالة الصحية للبابا تحسنت على نحو طفيف وهو في حالة يقظة، مشيرا إلى أنه نهض من فراشه لتناول إفطاره وذلك في يومه السابع في المستشفى حيث يعالح من التهاب رئوي.
ويخضع البابا، البالغ من العمر 88 عاما، للعلاج في مستشفى "جميلي" في روما منذ 14 فبراير الجاري بعد أن عانى من صعوبات في التنفس لعدة أيام.

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  • طواقم صحفية أمام مستشفى جيميلي في روما حيث يعالج البابا فرنسيس
    طواقم صحفية أمام مستشفى جيميلي في روما حيث يعالج البابا فرنسيس

وقال ماتيو بروني المتحدث باسم الفاتيكان، في تحديث موجز، إن البابا نام جيدا وتناول الإفطار وهو جالس على كرسي بذراعين.
كان الفاتيكان قال، مساء أمس الأربعاء، إن حالة البابا مستقرة وإنه أظهر "تحسنا طفيفا" في نتائج فحوص الدم الأخيرة.
يعاني البابا من الالتهاب الرئوي المزدوج، وهو عدوى خطيرة يمكن أن تجعل التنفس أكثر صعوبة.

المصدر: رويترز
البابا فرنسيس
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الصحة
الجهاز التنفسي
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