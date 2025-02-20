الناتو: الضمانات الأمنية لأوكرانيا تحتاج إلى "دعم" أميركي

أكد مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الخميس، أن أي ضمانات أمنية ستوفرها أوروبا لأوكرانيا بموجب اتفاق سلام محتمل مع روسيا، يجب أن تقترن بدعم من الولايات المتحدة.

وقال روته، خلال زيارة إلى سلوفاكيا "الضمانات الأمنية القوية، في حال وفرتها دول أوروبية، تحتاج إلى دعم من الولايات المتحدة، ليس عبر قوات على الأرض، لكننا نحتاج عموما إلى دعم من الولايات المتحدة للتأكد من أن الردع قائم".

لم يكشف روته أي تفاصيل بشأن الخطط التي يتم العمل عليها، لكنه أشار إلى أنه في حوزة الولايات المتحدة "بعض القدرات... الضرورية لجعل مساعدة الدول الأوروبية (لأوكرانيا) ممكنة".

وتشدد كييف على ضرورة أن يقترن أي اتفاق مع روسيا بضمانات أمنية.

وقال روته "إنه لأمر حيوي أن يوفر أي اتفاق يتم التوصل إليه، سلاما مستداما".

وتابع "في حين لا يزال يتعين علينا اتخاذ القرار بشأن الكثير من الأمور، لا جدال بأن لأوروبا دورا محوريا لضمان السلام في أوكرانيا".

وسبق للولايات المتحدة أن استبعدت إرسال قواتها إلى أوكرانيا، مشددة على دور أوروبا في تحمل العبء الأكبر في ضمان تنفيذ أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه.