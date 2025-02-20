الجمعة 21 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

العراق يعلن مواصلة تزويد لبنان بالوقود وفق ترتيبات خاصة

إحدى محطات الوقود في بيروت (أرشيفية)
21 فبراير 2025 01:13

هدى جاسم (بغداد)

أخبار ذات صلة
جوزيف عون: لبنان «دولة منهوبة»
طريق النصر إلى نهائي «أبطال الخليج» يمر بالقادسية

أعلن العراق مواصلة تزويده لبنان بالوقود وفق ترتيبات ثنائية خاصة.
وبحسب اتفاقية مبرمة بين البلدين في سنة 2021 يزوّد العراق لبنان بالوقود بطريقة سداد طويلة الأجل.
وخلال اتصال هاتفي بين رئيسي وزراء البلدين العراقي محمد شياع السوداني، واللبناني نواف سلام، أكد السوداني لسلام «استمرار العراق في تقديم الدعم للشعب اللبناني، خاصة في مجال توفير الوقود، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بدعم صمود لبنان وتعزيز قدراته في مواجهة مختلف التحديات».
من جانبه، أكد سلام، بحسب البيان الرسمي العراقي «حرص حكومته على تنمية العلاقات مع العراق في مختلف الصعد والمجالات، وتأكيد العمل المشترك من أجل توفير الأمن والاستقرار في المنطقة».

لبنان
العراق
الوقود
محمد شياع السوداني
نواف سلام
أزمة لبنان الاقتصادية
آخر الأخبار
غنتوت ينظم مهرجان الأمل المجتمعي للبولو
الرياضة
غنتوت ينظم مهرجان الأمل المجتمعي للبولو
اليوم 13:00
الاتحاد يتطلع إلى كسر «العقدة 928» أمام الهلال!
الرياضة
الاتحاد يتطلع إلى كسر «العقدة 928» أمام الهلال!
اليوم 12:56
السويد تحقق في قطع لكابل في بحر البلطيق
الأخبار العالمية
السويد تحقق في قطع لكابل في بحر البلطيق
اليوم 12:56
5 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"
علوم الدار
5 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"
اليوم 12:39
«أبيض الناشئين» يخسر أمام السويد في «الودية الثانية»
الرياضة
«أبيض الناشئين» يخسر أمام السويد في «الودية الثانية»
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©