العراق يعلن مواصلة تزويد لبنان بالوقود وفق ترتيبات خاصة

هدى جاسم (بغداد)

أعلن العراق مواصلة تزويده لبنان بالوقود وفق ترتيبات ثنائية خاصة.

وبحسب اتفاقية مبرمة بين البلدين في سنة 2021 يزوّد العراق لبنان بالوقود بطريقة سداد طويلة الأجل.

وخلال اتصال هاتفي بين رئيسي وزراء البلدين العراقي محمد شياع السوداني، واللبناني نواف سلام، أكد السوداني لسلام «استمرار العراق في تقديم الدعم للشعب اللبناني، خاصة في مجال توفير الوقود، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بدعم صمود لبنان وتعزيز قدراته في مواجهة مختلف التحديات».

من جانبه، أكد سلام، بحسب البيان الرسمي العراقي «حرص حكومته على تنمية العلاقات مع العراق في مختلف الصعد والمجالات، وتأكيد العمل المشترك من أجل توفير الأمن والاستقرار في المنطقة».