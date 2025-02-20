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زيلينسكي يعلّق على لقائه مع مبعوث الرئيس الأميركي

زيلينسكي يلتقي كيث كيلوغ مبعوث الرئيس الأميركي إلى أوكرانيا
20 فبراير 2025 22:27

علّق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على لقائه مع المبعوث الرئاسي الأميركي إلى كييف كيث كيلوغ اليوم الخميس.
وقال زيلينسكي، بعد اجتماعه في كييف مع المبعوث الأميركي "عقدت لقاء مثمرا مع كيلوغ، لقد أجرينا مناقشة جيّدة".
ودعا الرئيس الأوكراني إلى "علاقات متينة" بين بلاده والولايات المتحدة.
وأوضح زيلينسكي أنّ "علاقات متينة بين أوكرانيا والولايات المتحدة تفيد العالم أجمع"، مضيفا تناولت "الوضع في ميدان المعركة، وسبل إعادة جنودنا الأسرى، و(توفير) ضمانات أمنية فعّالة" لأوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا.
كان كيلوغ التقى، في وقت سابق اليوم، وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها.
وقال سيبيها إنه ناقش مع المبعوث الأميركي إلى أوكرانيا، سبل تحقيق سلام عادل ودائم.

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
كيث كيلوج
كيث كيلوغ
اتفاق سلام
الأزمة الأوكرانية
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