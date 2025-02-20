واشنطن: يمكن تخفيف العقوبات عن روسيا ضمن محادثات أوكرانيا

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، اليوم الخميس، إن روسيا قد تُمنح تخفيفا من العقوبات الأميركية بناء على استعدادها للتفاوض على إنهاء الأزمة في أوكرانيا.

عند سؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لزيادة العقوبات على روسيا أو تقليصها وفقا لمسار محادثات إنهاء الأزمة في الأوكرانية، قال بيسنت "هذا توصيف جيد للغاية".

وأضاف "الرئيس ملتزم بإنهاء هذا الصراع بسرعة كبيرة".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه قد يجتمع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال الشهر الجاري لمناقشة وقف الأزمة.

وأحجم بيسنت عن تحديد موعد اجتماع ترامب وبوتين.