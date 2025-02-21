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"لقاء أخوي" لقادة دول مجلس التعاون وملك الأردن والرئيس المصري في الرياض

محمد بن سلمان
21 فبراير 2025 10:01

قال مصدر سعودي مسؤول إنه بدعوة، من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، يلتقي في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الجمعة، قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج، وملك الأردن، والرئيس المصري في لقاء أخوي غير رسمي، طبقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية واس.

ويأتي هذا اللقاء في سياق اللقاءات الودية الخاصة التي تعقد دورياً منذ سنوات عديدة بين قادة مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر، في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع القادة، طبقاً لما أكده مصدر سعودي مسؤول، إذ تعزز مثل هذه اللقاءات التعاون والتنسيق بين دول المجلس والأردن ومصر.

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وأوضح المصدر بأنه في سياق العمل العربي المشترك وما يصدر من قرارات بشأنه، فإنه سيكون ضمن جدول أعمال القمة العربية الطارئة المقبلة التي ستنعقد في جمهورية مصر.

المصدر: وكالات
محمد بن سلمان
دول التعاون الخليجي
ملك الأردن
عبدالفتاح السيسي
دول التعاون
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