روسيا تعلن تحقيق تقدم ميداني كبير في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنها حققت تقدما ميدانيا كبيرا في شرق أوكرانيا.

وقالت الوزارة إن قواتها سيطرت على بلدات نادييفكا ونوفوسيلكا ونوفوشيريتوفيت في منطقة دونيتسك.

ورغم شروعها في محادثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، تواصل روسيا تحقيق مكاسب حاسمة في منطقة دونيتسك.

كانت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلت، في وقت سابق اليوم عن وزارة الدفاع، قولها إن قواتها سيطرت على قريتي نادييفكا ونوفوسيلكا. لكنةالوزارة عادت وأكدت أنها سيطرت على قرية ثالثة هي نوفوشيريتوفيت.

وأعلنت روسيا، في سبتمبر 2022، أنها ضمت دونيتسك وثلاث مناطق أوكرانية أخرى إلى أراضيها.



