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واشنطن وكييف تتفاوضان حول المعادن الأوكرانية النادرة

المبعوث الأميركي إلى أوكرانيا (يمين الصورة) يجري محادثات مع رئيس البرلمان الأوكراني في كييف
21 فبراير 2025 18:14

أفاد مسؤول أوكراني، اليوم الجمعة، بأن كييف وواشنطن "تواصلان" التفاوض بشأن إبرام اتفاق حول المعادن الأوكرانية الاستراتيجية، بعدما رفضت كييف مقترحا أميركيا بهذا الشأن.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم كشف اسمه "هذا البحث يتواصل"، مضيفا "ثمة تبادل دائم لمسودات، وأرسلنا واحدة أمس... وننتظر ردا" أميركيا عليها.
وأعلن ترامب، مطلع فبراير الجاري، رغبته في إبرام اتفاق مع أوكرانيا بحيث تقدم معادنها النادرة "ضمانا" في مقابل المساعدات التي توفرها لها واشنطن.
وتبع ذلك فتح إدارة ترامب خطوط اتصال مباشرة مع روسيا وعقد لقاء عالي المستوى بين البلدين في السعودية، تطرق إلى مسائل عدة منها سبل التوصل إلى حل للأزمة في أوكرانيا التي بدأت في فبراير 2022.
ورفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقترحا أميركيا بشأن المعادن الأوكرانية، مشيرا إلى أنه لا يتطرق إلى الضمانات الأمنية التي تسعى بلاده، منذ ثلاثة أعوام، للحصول عليها. لكنه ترك الباب مفتوحا أمام "استثمارات" أميركية في هذا المجال.
وشدد زيلينسكي، الأربعاء، على أنه يدافع عن أوكرانيا. وأشار إلى أن الاتفاق المقترح من جانب الأميركيين "لا يحمي" أوكرانيا، في حين أن كييف تريد لكل اتفاق ينهي الأزمة، أن يترافق مع "ضمانات أمنية" تحول دون تكرار النزاع.

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المصدر: وكالات
أوكرانيا
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