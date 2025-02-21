المبعوث الأميركي يعلّق على مباحثاته مع زيلينسكي

علّق مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أوكرانيا وروسيا، اليوم الجمعة، على لقائه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي عقد أمس الخميس.

وقال كيث كيلوغ إنه أجرى مباحثات "إيجابية" مع زيلينسكي واصفا الرئيس الأوكراني بأنه "قائد شجاع".

وكتب كيث كيلوغ الذي يزور كييف، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أنه أجرى "مناقشات واسعة النطاق وإيجابية مع زيلينسكي، القائد الشجاع".

كان الرئيس زيلينسكي علّق، بدوره أمس الخميس، على المحادثات قائلا إنه عقد "لقاء مثمرا مع كيلوغ".

وقال زيلينسكي، في منشور على الإنترنت بعد اللقاء "أجرينا مناقشة جيّدة" تناولت "الوضع في ميدان المعركة، وسبل إعادة جنودنا الأسرى، و(توفير) ضمانات أمنية فعّالة".

ولفت إلى أن "قيام علاقات متينة بين أوكرانيا والولايات المتحدة يفيد العالم بأسره".

كما التقى كيلوغ في كييف عددا من المسؤولين الأوكرانيين بينهم وزير الخارجية أندريه سيبيها، أمس الخميس.

عقب اللقاء، قال سيبيها إنه ناقش مع المبعوث الأميركي سبل تحقيق سلام عادل ودائم.