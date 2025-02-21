السبت 22 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

توثيق 835 قتيلاً و586 مصاباً بألغام «الحوثي» في الحديدة

خلال إتلاف ألغام حوثية (أرشيفية)
22 فبراير 2025 01:13

عدن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
اليمن.. مقتل وإصابة 9 حوثيين بمواجهات مع الجيش في الجوف
المجلس الأوروبي يمدد عملية «أسبيدس» في البحر الأحمر

سجلت محافظة الحديدة، ثاني أعلى حصيلة من القتلى جراء الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي، بواقع 835 قتيلاً منذ بدء الانقلاب، وفقًا لإحصائيات حديثة. 
كما أصيب 586 شخصاً، ما يجعل الحديدة واحدة من أكثر المحافظات تضرراً من هذا التهديد.
وأوضح وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمني، أحمد عرمان، أن إجمالي ضحايا الألغام الحوثية في مختلف المحافظات اليمنية حتى نهاية عام 2024 بلغ 4501 قتيل و5083 مصاباً، في كارثة إنسانية مستمرة تهدد حياة المدنيين.
وتصدرت محافظة تعز قائمة الضحايا بـ 964 قتيلاً، تليها الحديدة، ثم الجوف بـ 505 قتلى، والبيضاء بـ 409 قتلى، فيما جاءت مأرب خامساً بـ 400 قتيل. 
أما على مستوى المصابين، فقد احتلت تعز المرتبة الأولى بـ 1321 مصاباً، تليها الجوف بـ 813 مصاباً، ثم مأرب بـ 778 مصاباً، والحديدة بـ 586 مصاباً، بينما حلت البيضاء خامساً بـ 330 مصاباً.
وفي إطار الجهود المستمرة لمكافحة الألغام، تمكن مشروع «مسام» منذ انطلاقه في يونيو 2018 وحتى منتصف فبراير 2025 من نزع 481776 لغماً وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة من مختلف المناطق اليمنية، ما أسهم في تطهير أكثر من 65 مليون متر مربع من الأراضي، وإنقاذ آلاف الأرواح.

الحديدة
ميليشيات الحوثي
جماعة الحوثي
اليمن
الأزمة اليمنية
الأزمة في اليمن
آخر الأخبار
ليفركوزن يشدد الخناق على بايرن ميونيخ
الرياضة
ليفركوزن يشدد الخناق على بايرن ميونيخ
اليوم 21:04
مبنى الأمم المتحدة في نيويورك
الأخبار العالمية
أميركا تقدم للأمم المتحدة مشروع قرار بشأن أزمة أوكرانيا
اليوم 20:55
جاسبريني لن يجدد عقده مع أتالانتا!
الرياضة
جاسبريني لن يجدد عقده مع أتالانتا!
اليوم 20:51
لاتسيو تحت تهديد «الخامس»!
الرياضة
لاتسيو تحت تهديد «الخامس»!
اليوم 20:49
التعاون يفرض التعادل على الشباب في الدوري السعودي
الرياضة
التعاون يفرض التعادل على الشباب في الدوري السعودي
اليوم 20:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©