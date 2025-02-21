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مقتل 6 مسلحين في باكستان

عناصر من الجيش الباكستاني (أرشيفية)
22 فبراير 2025 01:13

إسلام أباد (الاتحاد)

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أعلن الجيش الباكستاني، أمس، قتل 6 مسلحين في عملية أمنية في إقليم «خيبر بختونخوا» المتاخم لأفغانستان.
وذكرت إدارة العلاقات العامة للجيش في بيان أن قوات الأمن قتلت 6 مسلحين في عملية أمنية بمنطقة «كاراك» في الإقليم الواقع شمالي باكستان.  
وأضافت أن قوات الأمن شنت عقب العملية حملة تطهير للقضاء على أي بؤرة لمسلحين في المنطقة.  وكان الجيش الباكستاني أعلن الثلاثاء الماضي قتل ما لا يقل عن 30 مسلحاً في عملية أمنية بإقليم «خيبر باختونخوا». 
وتأتي هذه العمليات الأمنية في وقت شهدت فيه باكستان ارتفاعاً في هجمات المسلحين، خاصة في إقليمي «خيبر باختونخوا» و«بلوشستان».

باكستان
خيبر بختونخواه
الجيش الباكستاني
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