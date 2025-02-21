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جوتيريش يطالب بإحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين

أطفال فلسطينيون نازحون في مخيم مؤقت بمدينة رفح (أرشيفية)
22 فبراير 2025 01:13

نيويورك (الاتحاد)

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طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بـ«إحراز تقدم لا رجعة فيه» نحو حل الدولتين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، عن جوتيريش قوله في كلمة متلفزة وجهها للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، التي عقدت في روما، إن «المنطقة يجري إعادة تشكيلها، لكن ليس من الواضح ما الذي سيظهر، حيث ستقع على عاتقنا مسؤولية المساعدة على ضمان خروج شعوب الشرق الأوسط بالسلام والكرامة وأفق من الأمل يرتكز على الفعل». وأضاف أن الشرق الأوسط يمر بفترة من التحول العميق، مليئة بعدم اليقين، ولكن أيضاً بالاحتمالات.
في غضون ذلك، بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أمس، تطورات القضية الفلسطينية، وأكدا ضرورة إيجاد تسوية عادلة ونهائية لها على أساس حل الدولتين.
وجاء لقاء عطاف وألباريس على هامش اجتماعات اليوم الثاني لمجموعة الـ 20 في جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا.

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