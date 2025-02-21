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نتنياهو يأمر بشن عملية عسكرية مكثفة في الضفة الغربية

جنود إسرائيليون يعتقلون فلسطينياً في الضفة الغربية (أرشيفية)
22 فبراير 2025 01:14

رام الله (الاتحاد)

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أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن عملية عسكرية مكثفة في الضفة الغربية بعد انفجار ثلاث حافلات خاوية من الركاب على الأقل في تل أبيب مساء أمس الأول. 
وقال مكتب نتنياهو، إن «رئيس الوزراء أمر الجيش الإسرائيلي بتنفيذ العملية في الضفة الغربية بالإضافة إلى توجيه الشرطة وقوات الأمن بزيادة الأنشطة الوقائية ضد الهجمات الإضافية في المدن الإسرائيلية». 
وأضاف مكتب نتنياهو: «في أعقاب محاولة تنفيذ سلسلة من تفجيرات الحافلات الجماعية، أكمل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوه تقييماً أمنياً مع وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي ومدير الشاباك والمفتش العام للشرطة الإسرائيلية». 
ومساء أمس الأول، انفجرت ثلاث حافلات خاوية من الركاب على الأقل في ضاحية جنوبية من تل أبيب، ولم تسجل أي إصابات.  وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن 5 عبوات ناسفة كان من المفترض أن تنفجر في وقت واحد، لكن ثلاث عبوات فقط هي التي انفجرت. 
وفي السياق، قُتلت طفلة فلسطينية، أمس، برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين شمالي الضفة الغربية، وسط دخول عدوانه على المنطقة شهره الثاني.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: «استشهاد الطفلة ريماس عمر عموري (13 عاماً) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين». وأوضح شهود عيان أن «الطفلة عموري قتلت أمام منزل عائلتها، حيث تتمركز القوات الإسرائيلية في محيطه وفي المناطق المجاورة».

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