«البرلماني العربي»: دعم سيادة لبنان على كامل أراضيه

بيروت (الاتحاد)

أكد الاتحاد البرلماني العربي، أمس، تضامنه ودعمه للبنان في تمسكه بكامل حقوقه الوطنية وسيادته على كامل أراضيه وحقه في اعتماد كل الوسائل لفرض الانسحاب الإسرائيلي من كامل أراضيه.

وشدد الاتحاد في بيان على «ضرورة الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة التزاماً بالمواثيق والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة وفى مقدمتها القرار 1701»، لافتاً إلى أهمية التحرك الأممي لإجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل.

ودعا إلى مواجهة الأساليب الإسرائيلية وانتهاكاتها بإجراءات دولية حازمة.