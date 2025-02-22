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ترامب يعلن استبدال رئيس هيئة أركان الجيوش المشتركة

ترامب يعلن استبدال رئيس هيئة أركان الجيوش المشتركة
22 فبراير 2025 10:42

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه سيستبدل رئيس هيئة أركان الجيوش المشتركة، مُنهيا بذلك ولاية صاحب أعلى رتبة في القوات المسلحة بعد أقل من عامين له في منصبه هذا.
وكتب الرئيس الأميركي على شبكته الاجتماعية تروث سوشل "أود أن أشكر الجنرال تشارلز براون على خدماته" مشيدا به بوصفه "قائداً بارزاً".
وكان الرئيس السابق جو بايدن قد عيّن في العام 2023 الجنرال براون رئيساً لهيئة أركان الجيوش المشتركة.
وكان ترامب قد عيّنه في نهاية ولايته الأولى على رأس القوات الجوية، ليصبح أول أميركي من أصل إفريقي يتولى هذا المنصب.
لكنّ الرئيس الجمهوري تعهد لدى عودته إلى البيت الأبيض بإقالة عدد من كبار المسؤولين، بمن فيهم بعض المسؤولين الذين يشغلون مناصب تُعدّ مستقرة تقليديا حتى في حال حدوث تغيير سياسي.
وكان سبق لبيت هيغسيث، وزير الدفاع في إدارة ترامب، أن اقترح قبل تثبيته في منصبه، إقالة الجنرال براون وأي مسؤول عسكري آخر "متورط في سياسات الـ ووك القذرة".
وسيحل دان كين محل الجنرال براون. وقد وصف الرئيس الأميركي كين بأنه "طيار مؤهل، وخبير في الأمن القومي، ورجل أعمال ناجح، ومحارب يتمتع بخبرة واسعة في العمليات الخاصة".
وكتب ترامب الجمعة أن كين سيعمل مع هيغسيث على "وضع أميركا أولا وإعادة بناء جيشنا".

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