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أميركا تعتزم اقتراح مشروع بشأن الحرب في أوكرانيا

أميركا تعتزم اقتراح مشروع بشأن الحرب في أوكرانيا
22 فبراير 2025 12:38

قبل حلول الذكرى الثالثة للحرب في أوكرانيا، اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار للأمم المتحدة.
 ولا يذكر الاقتراح، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، موسكو بشكل صريح بأنها المعتدي، ولا يدعو إلى انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا.
ويتعارض الاقتراح مع بيان مدعوم من أوروبا يطالب بالانسحاب الفوري لقوات موسكو من أوكرانيا. ويدعو النص الأميركي إلى إنهاء الصراع ويعرب عن الأسف بشأن الخسائر في الأرواح.
ومن المقرر طرح الاقتراح المدعوم من أوروبا على الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين.
 يأتي الاقتراح الأميركي في الوقت الذي انتقد فيه الرئيس دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء الماضي، ووصفه بأنه "ديكتاتور".
وقال ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، إن زيلينسكي "ما كان ينبغي له أن يبدأ" الحرب. 
ويوافق يوم الاثنين مرور ثلاث سنوات على الحرب في أوكرانيا.
ولا تعد القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ملزمة قانوناً، لكن ينظر إلى التصويت في الهيئة الأكبر التابعة للأمم المتحدة على أنه اختبار عالمي للمواقف. 

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المصدر: د ب أ
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