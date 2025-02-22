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المستشار الألماني يعرب عن ثقته في الفوز بدائرته الانتخابية

المستشار الألماني يعرب عن ثقته في الفوز بدائرته الانتخابية
22 فبراير 2025 16:32

 في ختام الحملة الانتخابية، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن ثقته في أنه سوف يفوز في دائرته الانتخابية بمدينة بوتسدام.
وقال مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي للمنافسة على منصب المستشار في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) قبل يوم واحد من الانتخابات العامة: «أنا متأكد تماماً من أنني أستطيع الفوز بالدائرة مرة أخرى - تماماً مثل المرة الأخيرة... الأجواء مماثلة لها»، معرباً عن ثقته أيضاً في فوز قوائم حزبه في الانتخابات.
وفي استطلاعات الرأي الأخيرة، كان الحزب الاشتراكي الديمقراطي متخلفاً كثيراً عن التحالف المسيحي المحافظ وحزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي.
وراهن شولتس على الناخبين الذين لم يحسموا قرارهم بعد، وقال: «أنا لا أؤمن بالمعجزات، بل أؤمن بالفوز في الانتخابات... أنا مقتنع بأن الكثير من المواطنين هذه المرة لن يتخذوا قرارهم إلا في مراكز الاقتراع»، معرباً عن ثقته في أن كثيرين سيقررون منح الصوتين (الأول والثاني) للحزب الاشتراكي الديمقراطي، «حتى نكون أقوياء بما يكفي، وحتى تتمكن الحكومة من الاستمرار تحت قيادتي».
تجدر الإشارة إلى أن نصف عدد النواب في البرلمان الاتحادي (بوندستاج) يجرى انتخابه عبر القوائم الحزبية في الولايات (الصوت الثاني)، بينما يتشكل النصف الثاني من نواب يتم انتخابهم بشكل مباشر في الدوائر الانتخابية (الصوت الأول).
ويتنافس شولتس في بوتسدام كمرشح مباشر ضد وزيرة الخارجية المنتمية لحزب الخضر أنالينا بيربوك، من بين آخرين.
وفي الصباح زار شولتس منصة حملة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في وسط المدينة وتحدث إلى مواطنين.
 وقيم شولتس الحملة الانتخابية على نحو إيجابي، وقال: «الحملة الانتخابية كانت مثيرة للإعجاب للغاية واستمتعت بها»، مضيفا أن العديد من المواطنين مهتمين بمعرفة المزيد. ويختتم شولتس حملته الانتخابية في بوتسدام اليوم. 

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