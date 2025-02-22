روسيا: الاستعدادات جارية لعقد قمة بين ترامب وبوتين

أكد سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم السبت، أن الاستعدادات جارية لعقد اجتماع مباشر بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.

وقال ريابكوف لوسائل الإعلام الروسية إن قمة محتملة بين بوتين وترامب يمكن أن تشمل محادثات واسعة بشأن قضايا عالمية، وليس فقط الأزمة في أوكرانيا.

وأضاف: "السؤال هو كيف نبدأ التحرك صوب تطبيع العلاقات بين بلدينا والتوصل لسبل لحل أكثر الأوضاع شدة والتي يحتمل أن تكون خطورة وهي كثيرة ومن بينها أوكرانيا".

وأوضح أن جهود ترتيب لقاء من هذا النوع في مرحلة مبكرة للغاية، وأن تنفيذه سوف يستلزم "عملا تحضيريا مكثفا للغاية".

وأضاف ريابكوف أن المبعوثين الأميركان والروس يمكن أن يلتقوا "خلال الأسبوعين المقبلين" لتمهيد الطريق أمام المزيد من المحادثات بين كبار المسؤولين.

واتفق دبلوماسيون من البلدين في العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء الماضي، على بدء التحرك لإنهاء الأزمة في أوكرانيا وتحسين العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية.

وبعد الاجتماع، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الجانبين اتفقا على نطاق واسع على السعي لتحقيق ثلاثة أهداف وهي: إعادة الموظفين في سفارتيهما في واشنطن وموسكو، وتعيين فريق رفيع المستوى لدعم محادثات السلام في أوكرانيا، واستكشاف سبل توثيق العلاقات والتعاون الاقتصادي.