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الفاتيكان يصدر تصريحاً بشأن الحالة الصحية للبابا

الفاتيكان يصدر تصريحاً بشأن الحالة الصحية للبابا
22 فبراير 2025 17:50

واصل الفاتيكان احتفالاته بالعام المقدس، اليوم السبت، من دون البابا فرنسيس الأول، الذي مازال يكافح الالتهاب الرئوي، وعدوى معقدة في الجهاز التنفسي يقول الأطباء إنها لا تزال غير مؤكدة. 
وسوف يبقى البابا في المستشفى لأسبوع آخر، على الأقل.
وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، في وقت مبكر اليوم، إن البابا قضى ليلة مريحة. وأشار الأطباء إلى أن التهديد الرئيسي الذي يواجه فرنسيس«88 عاماً» سيكون بداية تعفن الدم (إنتان الدم)، وهو عدوى خطيرة في الدم يمكن أن تحدث كمضاعفات للالتهاب الرئوي.
وقال الفريق الطبي للبابا في أول تحديث متعمق لحالته، إنه حتى أمس الجمعة لم يكن هناك دليل على أي تعفن في الدم، وكان البابا يستجيب للأدوية المختلفة التي يأخذها.
وقال طبيبه الشخصي لويجي كاربونه: «لم يخرج من الخطر بعد». ودخل فرنسيس، الذي يعاني من مرض مزمن في الرئة، مستشفى جيميلي بروما في 14 فبراير، بعد أسبوع من نوبة التهاب الشعب الهوائية. 

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المصدر: د ب أ
البابا فرنسيس
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