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أميركا تقدم للأمم المتحدة مشروع قرار بشأن أزمة أوكرانيا

مبنى الأمم المتحدة في نيويورك
22 فبراير 2025 20:55

اقترحت الولايات المتحدة على الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار يدعو إلى "نهاية سريعة" للأزمة في أوكرانيا، فيما يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إنهاء النزاع.
يدعو مشروع القرار إلى "نهاية سريعة للنزاع وإلى سلام مستدام بين أوكرانيا وروسيا".
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو "تقدمت الولايات المتحدة بمشروع قرار بسيط وتاريخي في الأمم المتحدة، وندعو كل الدول الأعضاء إلى تأييده بهدف رسم مسار نحو السلام".
ووصف فاسيلي نيبينزيا السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، مشروع القرار الأميركي بأنه "فكرة سديدة".

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المصدر: آ ف ب
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