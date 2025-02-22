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انطلاق حملة تطعيم جديدة ضد شلل الأطفال في غزة

طفلة تتلقى جرعة من لقاح ضد شلل الأطفال في غزة
22 فبراير 2025 21:40

بدأت حملة تطعيم ثالثة واسعة ضد شلل الأطفال في غزة، اليوم السبت، بهدف إيصال أول جرعة لحوالى 600 ألف طفل في القطاع.
وتلقى عشرات الأطفال دون العاشرة الجرعة في جباليا في شمال غزة.
تشارك عدة وكالات أممية في حملة التطعيم بينها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتأتي في ظل وقف إطلاق النار في القطاع.
وذكرت منظمة الصحة العالمية أن الحملة تهدف إلى تطعيم أكثر من 591 ألف طفل بحلول 26 فبراير الجاري.
وقال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا، على منصة "إكس"، إن "أكثر من 1700 عضو من فريق الأونروا سيشاركون في هذه الحملة".
وأضاف أن "هذه الحملة تأتي بعد رصد شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي، ما يعرض حياة الأطفال للخطر".
نُظّمت الحملتان السابقتان أواخر العام 2024 بعدما ظهر المرض شديد العدوى مجددا في غزة لأول مرة منذ 20 عاما.
وذكرت منظمة الصحة العالمية في 19 فبراير الجاري أن فيروس شلل الأطفال رُصد مجددا في عينات مياه الصرف الصحي.
يمكن أن يؤدي فيروس شلل الأطفال إلى الشلل ويؤثر خصوصا على الأطفال في سن الخامسة. وتم القضاء تقريبا على المرض حول العالم.

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المصدر: آ ف ب
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