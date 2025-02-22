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قتيل وجرحى بعملية طعن في فرنسا

الشرطة الفرنسية تبحث عن أدلة في مسرح جريمة الطعن
22 فبراير 2025 21:49

قتل شخص وأصيب عنصران في الشرطة البلدية بجروح بالغة في هجوم طعنا، اليوم السبت، في مولهاوس بشرق فرنسا على هامش مظاهرة.
وأوضح المدعي العام نيكولا هيتس أن المشتبه به، البالغ  37 عاما، مدرج ضمن "ملف معالجة التقارير تجنبا للتطرف ذي الطابع الإرهابي"، لافتا الى أن ثلاثة عناصر آخرين في الشرطة البلدية أصيبوا بجروح أقل خطورة.
وأعلنت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب أنها تتولى التحقيق في الهجوم.
ووقع الهجوم قبيل الساعة 16,00 (15,00 ت غ) على هامش تظاهرة دعم لجمهورية الكونغو الديمقراطية التي يشهد شطرها الشرقي اشتباكات.
وأفاد مصدر نقابي بأن المشتبه سبق أن صدر بحقه أمر بمغادرة الأراضي الفرنسية. وهو حاليا تحت مراقبة قضائية ويخضع لإقامة جبرية.
وكتبت ميشيل لوتز رئيسة بلدية مولهاوس، على موقع فيسبوك "مدينتنا في قبضة الإرهاب"، مؤكدة تعاطفها مع الضحايا وعائلاتهم.

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