أميركا تريد عرض مشروعها حول أوكرانيا على مجلس الأمن

أعلنت مصادر دبلوماسية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة تريد أن تطرح للتصويت في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الاثنين، مشروع قرارها المطالب بـ"نهاية سريعة" للأزمة في أوكرانيا، قبل التصويت المقرر في الجمعية العامة.

واقترحت واشنطن، الجمعة، نصا على أن يطرح على الجمعية العامة.

ويدعو مشروع القرار إلى "نهاية سريعة للنزاع وإلى سلام مستدام بين أوكرانيا وروسيا"، في صياغة مقتضبة.

وأكدت مصادر دبلوماسية عدة أن الولايات المتحدة تريد طرح هذا النص الاثنين للتصويت في مجلس الأمن الدولي.

وأثار مشروع القرار الأميركي رد فعل إيجابيا من جانب روسيا، وأشاد سفيرها لدى الأمم المتحدة بـ"فكرة جيدة".

ودعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في بيان، كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد مشروع القرار "البسيط" و"التاريخي" الجديد.

وقالت تامي بروس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، اليوم السبت، إن روبيو أكد، أمس الجمعة خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها "التزام الرئيس ترامب بإنهاء النزاع في أوكرانيا، بما في ذلك عبر تحرّك فعال في مجلس الأمن الدولي".