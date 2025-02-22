الفاتيكان: الوضع الصحي للبابا فرنسيس لا يزال "حرجا"

أعلن الفاتيكان، مساء اليوم السبت، أن الوضع الصحي للبابا فرنسيس (88 عاما) ما زال "حرجا"، متحدثا عن "أزمة ربو تنفسية".

وقال الفاتيكان، في بيان، إن "حالة البابا ما زالت حرجة و... البابا ليس خارج دائرة الخطر. هذا الصباح، عانى البابا فرنسيس من أزمة ربو تنفسية طويلة، تطلبت استخدام الأكسجين عالي التدفق".

وأضاف البيان أن فحوص الدم، التي أجريت اليوم السبت، كشفت أيضا عن وجود اضطرابات في الدم "مرتبطة بفقر الدم ما استلزم نقل الدم" إليه.

وتابع "يبقى البابا متيقظا وأمضى اليوم جالسا على أريكة، على الرغم من أنه يعاني من آلام أكثر من الأمس".

وكان البروفسور سيرجيو ألفييري، الطبيب الذي يشرف على علاج البابا فرنسيس، قال، خلال مؤتمر صحافي أمس الجمعة في مستشفى جيميلي حيث يعالج البابا "هل البابا خارج دائرة الخطر؟ كلا، البابا ليس خارج دائرة الخطر".

ونُقل البابا فرنسيس إلى المستشفى في 14 فبراير الجاري بسبب التهاب في الشعب الهوائية، لكن الفاتيكان كشف، الثلاثاء، أنه أصيب بالتهاب في الرئتين.