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العراق تؤكد تبني مبدأ الحوار في التعامل مع التحديات كافة

رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني (أرشيفية)
23 فبراير 2025 01:08

هدى جاسم (بغداد)

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أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أمس، تبني مبدأ الحوار في التعامل مع التحديات المحلية والإقليمية والدولية وعدم الميل إلى أي محور، والعمل مع كل الجهود الساعية إلى منع انتشار الصراعات. وقال السوداني، خلال افتتاح فعاليات مؤتمر حوار بغداد الدولي السابع: إن الفرصة مفتوحة دائماً أمام الحوار الوطني المباشر، لمعالجة كل الملفات والقضايا، وهو نهج التزمه العراق في سياسته الخارجية، التي التزمت التوازن القوي، وعدم الميل إلى أي محور والعمل مع كل الجهود الساعية إلى منع انتشار الصراعات، مع الحفاظ على مواقفه المبدئية إزاء أبرز القضايا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. 
وأضاف «التزمنا سياسة التوازن، وواجهنا الكثير من المزايدات والطروحات غير الواقعية، الخالية من بعد النظر والمسؤولية ونتبنى التوازن الدقيق من أجل تخليص العراق من تبعات الارتهان لخطوات لا تأخذ بالحسبان مصالح شعبنا وإرادته».

الحكومة العراقية
العراق
محمد شياع السوداني
بغداد
فلسطين
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