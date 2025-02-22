الأحد 23 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قلق أممي إزاء هجمات إسرائيل بالضفة الغربية

مستوطنة إسرائيلية (أرشيفية)
23 فبراير 2025 01:08

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد رفض أي محاولة لإفراغ قطاع غزة من أهله
الإفراج عن 6 رهائن إسرائيليين ضمن الجولة السابعة

أعربت الأمم المتحدة، أمس، عن استمرار قلقها إزاء تواصل الهجمات الإسرائيلية شمال الضفة الغربية المحتلة للشهر الثاني. وقال ستيفان دوجاريك، متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي، إن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يواصل مراقبة الوضع في الضفة الغربية المحتلة، مشدداً على أن المكتب الأممي «لا يزال يشعر بالقلق إزاء العمليات المستمرة التي تشنها القوات الإسرائيلية في الجزء الشمالي من الضفة الغربية».
وأكد دوجاريك أن إسرائيل تنفذ أطول هجمات لها في الضفة الغربية منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي، لافتاً إلى أن هجمات المستوطنين الإسرائيليين الذين يغتصبون أراضي الفلسطينيين لا تزال مستمرة. وكشف المتحدث الأممي عن توثيق ما معدله 5 حوادث عنف من قبل مستوطنين يومياً بالضفة الغربية خلال آخر أسبوع.

الأمم المتحدة
إسرائيل
فلسطين
الضفة الغربية
آخر الأخبار
منح المرونة "للعمل عن بعد" يوم الجمعة للجهات الاتحادية خلال شهر رمضان
علوم الدار
منح المرونة "للعمل عن بعد" يوم الجمعة للجهات الاتحادية خلال شهر رمضان
اليوم 12:33
هل تستمر معاناة ليفربول في «ملعب الرعب» أمام مانشستر سيتي؟
الرياضة
هل تستمر معاناة ليفربول في «ملعب الرعب» أمام مانشستر سيتي؟
اليوم 12:30
"الاتحادية للموارد البشرية" تعلن ساعات العمل في شهر رمضان للجهات الاتحادية
علوم الدار
"الاتحادية للموارد البشرية" تعلن ساعات العمل في شهر رمضان للجهات الاتحادية
اليوم 12:14
ميسي يفتتح الدوري الأميركي بـ«تمريرتين حاسمتين»
الرياضة
ميسي يفتتح الدوري الأميركي بـ«تمريرتين حاسمتين»
اليوم 12:11
أرشيفية
التعليم والمعرفة
الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً إلى الفضاء بنجاح
اليوم 11:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©