الأحد 23 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مصر:  خطة إعمار غزة تحظى بدعم عربي

3 طفل فلسطيني يمشي بين أنقاض مبانٍ مدمرة في غزة (أرشيفية)
23 فبراير 2025 01:08

القاهرة (وكالات)

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد رفض أي محاولة لإفراغ قطاع غزة من أهله
الإفراج عن 6 رهائن إسرائيليين ضمن الجولة السابعة

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، أمس، أن الخطة التي تقوم بلاده ببلورتها للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، تحظى بدعم عربي. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزير عبد العاطي ووانج يي، وزير خارجية الصين، أمس، حيث تناول الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر مستجدات الوضع في الشرق الأوسط، وفق المتحدث باسم الخارجية تميم خلاف. 
وصرح المتحدث، في بيان صحفي، بأن الوزيرين استعرضا تطورات الأوضاع في السودان وغزة وسوريا، حيث تناول الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتنفيذ بنوده بمراحله الزمنية الثلاث.

مصر
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
إعادة إعمار غزة
فلسطين
إسرائيل
آخر الأخبار
منح المرونة "للعمل عن بعد" يوم الجمعة للجهات الاتحادية خلال شهر رمضان
علوم الدار
منح المرونة "للعمل عن بعد" يوم الجمعة للجهات الاتحادية خلال شهر رمضان
اليوم 12:33
هل تستمر معاناة ليفربول في «ملعب الرعب» أمام مانشستر سيتي؟
الرياضة
هل تستمر معاناة ليفربول في «ملعب الرعب» أمام مانشستر سيتي؟
اليوم 12:30
"الاتحادية للموارد البشرية" تعلن ساعات العمل في شهر رمضان للجهات الاتحادية
علوم الدار
"الاتحادية للموارد البشرية" تعلن ساعات العمل في شهر رمضان للجهات الاتحادية
اليوم 12:14
ميسي يفتتح الدوري الأميركي بـ«تمريرتين حاسمتين»
الرياضة
ميسي يفتتح الدوري الأميركي بـ«تمريرتين حاسمتين»
اليوم 12:11
أرشيفية
التعليم والمعرفة
الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً إلى الفضاء بنجاح
اليوم 11:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©