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معارضون لليورو يهاجمون ممثلية الاتحاد الأوروبي في بلغاريا

الشرطة البلغارية تعتقل متظاهرين هاجموا ممثلية الاتحاد الأوروبي
23 فبراير 2025 00:25

هاجم معارضون لتبني بلغاريا العملة الأوروبية المشتركة (اليورو)، مكاتب الممثلية الرسمية للاتحاد الأوروبي في العاصمة صوفيا السبت.
حاول المتظاهرون اقتحام مبنى الممثلية وأضرموا النار في الباب الأمامي بواسطة زجاجة مولوتوف وحطموا نوافذ الطابق الأول ورشوا المبنى بالطلاء الأحمر.
ودانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والحكومة البلغارية الاعتداء.
وشارك ما يصل إلى ثلاثة آلاف شخص في الاحتجاج ضد مساعي الدولة البلقانية العضو في الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى منطقة اليورو.
وقعت مواجهات بين الشرطة والمحتجين أدت إلى اعتقال ستة أشخاص وإصابة عشرة من رجال الشرطة بجروح طفيفة خلال محاولة تفريق الحشد بالغاز المسيل للدموع.
وكتبت فون دير لايين على منصة اكس أن هناك "مشاهد فظيعة في صوفيا حيث تم تخريب مكاتبنا التابعة للاتحاد الأوروبي".
وأضافت "في أوروبا، نمارس حق التظاهر بطريقة سلمية. العنف والتخريب ليسا الحل أبدا".
ودانت الحكومة البلغارية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، الهجوم بشدة.
وقالت إن "الهجمات على المؤسسات غير مقبولة"، خصوصا "عندما تأتي من أنصار حزب ممثل في البرلمان الأوروبي".
وتحاول بلغاريا منذ سنوات تلبية شروط البنك المركزي الأوروبي للانضمام إلى منطقة اليورو، وتأمل في اعتماد العملة الموحدة في عام 2026.

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