الأحد 23 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عشرات الآلاف يتظاهرون في ألمانيا ضد اليمين المتطرف

الآلاف يتظاهرون في ألمانيا احتجاجا على اليمين المتطرف
23 فبراير 2025 00:44

قبل يوم من انتخابات البرلمان الألماني، تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في وسط مدينة هامبورج شمالي ألمانيا، السبت، من أجل دعم التماسك الديمقراطي وللتنديد باليمين المتطرف وذلك بمصاحبة موسيقى صاخبة وهم يحملون ملصقات ويرددون شعارات جماعية.
وأفادت الشرطة بأن عدد المشاركين وصل عند ذروته إلى 40 ألف شخص، وقالت إن هذا العدد يعادل حوالي نصف العدد الذي كان المنظمون يتوقعونه.
كان تحالف يدعى "لن نسمح بتقسيمنا: هامبورج تختار التماسك" دعا إلى المسيرة الأولى التي بدأت ظهرا، وشمل التحالف مجموعات من بينها حركة "أيام جمع من أجل المستقبل" واتحاد النقابات العمالية الألماني، ونصب "نوينجامه" التذكاري لضحايا معسكرات الاعتقال النازية.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها عبارات مثل "الكره ليس بديلا" و"لا تسامح مع عدم التسامح"، ورددوا عبارات مثل "كلنا معا ضد الفاشية" و"هامبورج بأكملها تكره حزب البديل"،
وكتب على لافتة كبيرة: "اذهبوا للتصويت - معا من أجل الديمقراطية".
تأتي هذه الاحتجاجات عشية الانتخابات البرلمانية المبكرة المزمع إجراؤها الأحد لاختيار برلمان جديد لألمانيا.

أخبار ذات صلة
النمسا.. اتفاق على تشكيل حكومة ائتلاف دون اليمين المتطرف
المستشار الألماني يعرب عن ثقته في الفوز بدائرته الانتخابية
المصدر: د ب أ
ألمانيا
اليمين المتطرف
حزب البديل من أجل ألمانيا
آخر الأخبار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
علوم الدار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
اليوم 12:50
«الأبيض» يواجه الكويت في «خليجي القدامى»
الرياضة
«الأبيض» يواجه الكويت في «خليجي القدامى»
اليوم 12:45
صندوق الوطن يوقع اتفاقية تعاون مع "السواعد الخضراء"
علوم الدار
صندوق الوطن يوقع اتفاقية تعاون مع "السواعد الخضراء"
اليوم 12:44
منح المرونة "للعمل عن بعد" يوم الجمعة للجهات الاتحادية خلال شهر رمضان
علوم الدار
منح المرونة "للعمل عن بعد" يوم الجمعة للجهات الاتحادية خلال شهر رمضان
اليوم 12:33
هل تستمر معاناة ليفربول في «ملعب الرعب» أمام مانشستر سيتي؟
الرياضة
هل تستمر معاناة ليفربول في «ملعب الرعب» أمام مانشستر سيتي؟
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©