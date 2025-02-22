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النمسا.. اتفاق على تشكيل حكومة ائتلاف دون اليمين المتطرف

رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين يتحدث بحضور رؤساء الأحزاب المتحالفة لتشكيل ائتلاف
23 فبراير 2025 00:58

اتفقت أحزاب نمساوية، السبت، على إجراء المزيد من المحادثات لتشكيل حكومة ائتلافية دون مشاركة اليمين المتطرف بعد شهور من المفاوضات الصعبة.
وأخطر رؤساء حزب الشعب النمساوي والحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب النمسا الجديدة والمنتدى الليبرالي، المعروف باسم "نيوس"، الرئيس ألكسندر فان دير بيلين بالقرار.
وقال فان دير بيلين، في بيان، إنه لم ير رغبة في التوصل لحل وسط فحسب، بل تركيز على هدف مشترك كذلك. ومن المقرر أن يستبعد حزب الحرية اليميني المتطرف من السلطة رغم تصدره الانتخابات البرلمانية التي نظمت في سبتمبر الماضي.
وقال الحزب الليبرالي، عبر موقعه الإلكتروني، إن "نيوس": "اتفق مع حزب الشعب والحزب الديمقراطي الاجتماعي على بدء محادثات بشأن تشكيل ائتلاف وصياغة برنامج".  
بدوره، قال كريستيان ستوكر رئيس حزب الشعب، المرشح المحتمل لمنصب المستشار، للصحفيين السبت، إن المفاوضين قطعوا خطوات في تسوية الخلافات السياسية وهم مستعدون للتوصل إلى وسط بشأن أمور رئيسية، حسبما أفادت وسائل إعلام.
وأضاف ستوكر، بعد اجتماع مع الرئيس فان دير بيلين في العاصمة فيينا، إلى جانب زعيمي الحزبين الشريكين في الائتلاف المحتمل "لدينا فهم مشترك". وأضاف أن المفاوضات ستتواصل في الأيام المقبلة.  

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