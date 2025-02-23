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قتلى وجرحى في انهيار قاعة طعام في البيرو

قتلى وجرحى في انهيار قاعة طعام في البيرو
23 فبراير 2025 08:50

قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب 78 بجروح جراء انهيار قاعة لتناول الطعام في مركز تجاري في البيرو، بحسب ما أعلنت السلطات في حصيلة جديدة.

ووقع الحادث في مركز ريال بلازا في تروخيو، ثالث كبرى مدن البيرو من حيث عدد السكان، والواقعة في شمال غرب البلاد على مسافة 500 كلم من ليما.

وقال وزير الدفاع والتر أستوديلو إن ستة أشخاص قتلوا وأصيب 78 آخرون، بحسب تصريحات نقلتها وكالة أندينا الحكومية.
كانت عشرات العائلات تمضي وقتها في قاعة الطعام بالمجمع التجاري لدى وقوع الحادث، بحسب وسائل إعلام محلية.
وتتواصل في المكان عمليات الانقاذ وانتشال أشخاص يحتمل أن يكونوا عالقين تحت السقف المنهار، يشارك فيها أكثر من مئة عنصر إطفاء وشرطي.

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المصدر: وكالات
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