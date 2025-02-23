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بوتين يعد بتجهيز الجيش الروسي بأسلحة "حديثة"

بوتين يلقي خطابا بمناسبة "يوم المدافعين عن الوطن"
23 فبراير 2025 16:36

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، عزمه "الثابت" على تعزيز جيش بلاده وتجهيزه بأسلحة "حديثة وجديدة" في عالم يشهد "تغييرات سريعة"، من أجل ضمان "السيادة الحالية والمستقبلية" لروسيا.
وقال بوتين، في خطاب بمناسبة "يوم المدافعين عن الوطن"، "اليوم، وفي سياق التغيرات السريعة في العالم، تظل استراتيجيتنا في تعزيز وتطوير القوات المسلحة ثابتة".
وأكد "سنواصل تحسين القدرات القتالية للجيش والبحرية وجهوزيتهما للمعركة، كمكون أساسي لأمن روسيا وضمانة لسيادتها الحالية والمستقبلية".
وتأتي تصريحات بوتين في خضم التقارب المتسارع مع الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب الذي أجرى معه مكالمة هاتفية استمرت ساعة ونصف الساعة.
ومنذ ذلك الحين، جرت محادثات روسية أميركية أولى في المملكة العربية السعودية، حيث أكد الكرملين أنه يريد استئناف الحوار مع واشنطن "على جميع المستويات".
وأكد بوتين، اليوم، أنه يريد تجهيز قواته المسلحة بـ"نماذج حديثة جديدة" من الأسلحة والمعدات.
من جهة أخرى، "هنأ" الرئيس الروسي في خطابه الجنود الذين يقاتلون في أوكرانيا منذ ثلاث سنوات، واصفا إياهم بـ "أبطال وطننا العظيم".
وأضاف "اليوم، يخاطرون بحياتهم ويظهرون الشجاعة، ويدافعون بإصرار عن وطنهم والمصالح الوطنية ومستقبل روسيا".
وقال بوتين مخاطبا العسكريين "بفضل جهودكم، نحقق أهدافنا".

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