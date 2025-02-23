الإثنين 24 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الفاتيكان ينشر بيانا عن الوضع الصحي للبابا فرنسيس

أشخاص يتجمعون خارج مستشفى "جيميلي" في روما حيث يعالج البابا فرنسيس
23 فبراير 2025 17:40

أعلن الفاتيكان، اليوم الأحد، أن البابا فرنسيس قضى ليلة هادئة بعد تعرضه لأزمة تنفسية وتلقيه عمليات نقل دم أمس السبت.
وقال الفاتيكان، في بيان، إن البابا واع لكنه لا يزال يتلقى تدفقات عالية من الأكسجين الإضافي اليوم، حيث لا يزال في حالة حرجة بسبب إصابته بعدوى رئوية معقدة.
ولم يذكر بيان مقتضب، الصادر اليوم الأحد، ما إذا كان بابا الفاتيكان قد نهض من الفراش أو تناول الإفطار، كما في الأيام السابقة. واكتفى البيان بالقول إن "الليلة مرت بهدوء، والبابا استراح".
وذكر الفاتيكان، في وقت لاحق، أن البابا فرنسيس واع، ولا يزال يتلقى المزيد من الأكسجين، وأنه تجرى له فحوصات طبية إضافية. ومن المتوقع صدور تحديث طبي أكثر تفصيلا في وقت لاحق اليوم.
وجاء البيان المقتضب، اليوم الأحد، بعدما أعلن الأطباء، أمس السبت، أن البابا، البالغ من العمر 88 عاما والذي استئصل جزء من إحدى رئتيه عندما كان شابا، في حالة حرجة.
وتعرض البابا، صباح أمس السبت، لأزمة تنفسية ناجمة عن نوبة ربو طويلة أثناء تلقيه العلاج من التهاب رئوي وعدوى رئوية معقدة.
وقال الفاتيكان، في بيان صدر في وقت متأخر من أمس السبت، إن البابا تلقى "تدفقات عالية" من الأكسجين لمساعدته على التنفس، بالإضافة إلى تلقيه عمليات نقل دم بعدما أظهرت الفحوصات انخفاض مستويات الصفائح الدموية اللازمة لتخثر الدم.
وقال الأطباء إن التوقعات بشأن حالة البابا "لا تزال غير واضحة"، مضيفين أن حالته غير مستقرة، نظرا لسنه وضعفه ومرض الرئة الذي يعاني منه مسبقا، وأن التهديد الرئيسي الذي يواجهه هو احتمال دخول العدوى إلى مجرى الدم، وهي حالة خطيرة تعرف باسم تعفن الدم.

أخبار ذات صلة
الفاتيكان: الوضع الصحي للبابا فرنسيس لا يزال "حرجا"
الفاتيكان يصدر تصريحاً بشأن الحالة الصحية للبابا
المصدر: د ب أ
البابا فرنسيس
الحالة الصحية
العلاج
آخر الأخبار
رئيس الدولة يمنح رئيسة الوزراء الإيطالية وسام الاتحاد
علوم الدار
رئيس الدولة يمنح رئيسة الوزراء الإيطالية وسام الاتحاد
اليوم 19:29
«أبوظبي لألعاب المضرب» يتوج الفائزين بالبطولة الثالثة لكرة الطاولة
الرياضة
«أبوظبي لألعاب المضرب» يتوج الفائزين بالبطولة الثالثة لكرة الطاولة
اليوم 21:00
خلال الجلسة النقاشية
الترفيه
صنّاع أفلام في «إكسبوجر»: السينما عالم خيالي يحاكي الواقع
اليوم 20:42
388 ألف زائر و12 ألف فعالية.. «قلب الشارقة» تُودع أيامها التراثية
الترفيه
388 ألف زائر و12 ألف فعالية.. «قلب الشارقة» تُودع أيامها التراثية
اليوم 20:41
رئيس الدولة: الإمارات وإيطاليا ترتبطان بعلاقات استراتيجية قوية
علوم الدار
رئيس الدولة: الإمارات وإيطاليا ترتبطان بعلاقات استراتيجية قوية
اليوم 20:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©