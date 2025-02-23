الفاتيكان ينشر بيانا عن الوضع الصحي للبابا فرنسيس

أعلن الفاتيكان، اليوم الأحد، أن البابا فرنسيس قضى ليلة هادئة بعد تعرضه لأزمة تنفسية وتلقيه عمليات نقل دم أمس السبت.

وقال الفاتيكان، في بيان، إن البابا واع لكنه لا يزال يتلقى تدفقات عالية من الأكسجين الإضافي اليوم، حيث لا يزال في حالة حرجة بسبب إصابته بعدوى رئوية معقدة.

ولم يذكر بيان مقتضب، الصادر اليوم الأحد، ما إذا كان بابا الفاتيكان قد نهض من الفراش أو تناول الإفطار، كما في الأيام السابقة. واكتفى البيان بالقول إن "الليلة مرت بهدوء، والبابا استراح".

وذكر الفاتيكان، في وقت لاحق، أن البابا فرنسيس واع، ولا يزال يتلقى المزيد من الأكسجين، وأنه تجرى له فحوصات طبية إضافية. ومن المتوقع صدور تحديث طبي أكثر تفصيلا في وقت لاحق اليوم.

وجاء البيان المقتضب، اليوم الأحد، بعدما أعلن الأطباء، أمس السبت، أن البابا، البالغ من العمر 88 عاما والذي استئصل جزء من إحدى رئتيه عندما كان شابا، في حالة حرجة.

وتعرض البابا، صباح أمس السبت، لأزمة تنفسية ناجمة عن نوبة ربو طويلة أثناء تلقيه العلاج من التهاب رئوي وعدوى رئوية معقدة.

وقال الفاتيكان، في بيان صدر في وقت متأخر من أمس السبت، إن البابا تلقى "تدفقات عالية" من الأكسجين لمساعدته على التنفس، بالإضافة إلى تلقيه عمليات نقل دم بعدما أظهرت الفحوصات انخفاض مستويات الصفائح الدموية اللازمة لتخثر الدم.

وقال الأطباء إن التوقعات بشأن حالة البابا "لا تزال غير واضحة"، مضيفين أن حالته غير مستقرة، نظرا لسنه وضعفه ومرض الرئة الذي يعاني منه مسبقا، وأن التهديد الرئيسي الذي يواجهه هو احتمال دخول العدوى إلى مجرى الدم، وهي حالة خطيرة تعرف باسم تعفن الدم.